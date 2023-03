Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in städtische Baustelle- Werkzeuge als Diebesgut

Löhne (ots)

(sls) Eine böse Überraschung erlebten Handwerker am Donnerstagmorgen (23.3.) die Bauarbeiten an einer Schule an der Herforder Straße gegen 07.30 Uhr aufnehmen wollten. Der Türrahmen der Eingangs wurde mit unbekannten Hebelwerkzeug so stark beschädigt, dass man dadurch in den Baustellenbereich gelangt. Eine im Inneren befindliche Metalltür wurde komplett aus der Verankerung gehoben, so dass man in Räumlichkeiten gelangte, wo mehrere Werkzeuge gelagert wurde. Neben Trockenbauschrauber, Ladegeräte, Handkreissäge und Akkuschrauber, wurde zudem noch eine hochwertige Flex der Marke Makita entwendet. In wie weit es noch weiteres Werkzeug oder auch Baumaterial als Diebesgut mitgenommen wurde, müssen die Ermittlungen zeigen. Nach bisherigen Aussagen wurde die Baustelle am Mittwochabend gegen 17.00 Uhr verschlossen hinterlassen. Im Zeitraum bis Donnerstagmorgen müssen bislang unbekannte Täter sich Zugang zur Baustelle verschafft und Diebesgut mitgenommen haben. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich machen können, sich unter der Telefonnummer 05221- 8880 zu melden.

