Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Kalkofen - Mahlspüren i.T., L 194) Wegen entgegenkommendem Auto gebremst - folgender Auffahrunfall fordert mehrere Tausend Euro Schaden

Hohenfels-Kalkofen - Mahlspüren i.T., L 194, Lkr. Konstanz (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Montagabend auf der Landesstraße 194 zwischen Kalkofen und Mahlspüren i.T. auf der Landesstraße 194 passiert ist. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit einem VW Golf von Kalkofen in Richtung Mahlspüren, als ihr in einer Kurve ein Auto teils auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Entgegenkommenden zu verhindern, bremste die Frau stark ab. Ein dem Golf nachfolgender 41-jähriger Hyundai-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr in das Heck des bremsenden Golfs. Der aus Richtung Mahlspüren entgegengekommene Autofahrer kümmerte sich nicht weiter um den verursachten Unfall und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Kalkofen davon. Hinweise zu diesem Fahrzeug oder dessen Fahrer nimmt die Polizei Stockach (07771 9391-0) entgegen.

