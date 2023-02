Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B 31, Lkr. Konstanz) Unfall beim Abbiegen fordert 10000 Euro Schaden

Stockach, B 31, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 10000 Euro Sachschaden an einem VW Amarok und an einem Lastwagen der Marke Mercedes hat ein Unfall gefordert, der am späten Montagvormittag an der Einmündung der Autobahnabfahrt auf die Bundesstraße 31 an der Autobahnanschlussstelle Stockach Ost passiert ist. Gegen 11.30 Uhr wollte der 35-jährige Fahrer des VW Amarok - von der Autobahn kommend - auf die B 31 in Richtung Ludwigshafen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Lastwagen, dessen Fahrer auf der B 31 ebenfalls in Richtung Ludwigshafen unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell