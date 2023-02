Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen verliert Eisplatten

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (27.02.2023)

Hüfingen (ots)

Auf der Fahrt von Hüfingen in Richtung Donaueschingen hat ein Lastwagen am Montag gegen 7 Uhr Eisplatten verloren und dabei Autos beschädigt. Ein Fahrer eines Sattelzugs verlor Eisplatten, die sich auf der Oberfläche des Sattelaufliegers gebildet hatten und bei der Fahrt ablösten. Dabei beschädigten sie einen nachfolgenden Mercedes C 350 eines 23-Jährigen und einen weißen Skoda mit Schweizer Kennzeichen. Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne von den Beschädigungen etwas mitbekommen zu haben. Die Polizei konnte seine Spedition ausfindig machen und sucht nun Zeugen des Vorfalls und weitere mögliche Geschädigte, deren Autos ebenfalls durch das herabfallende Eis Beschädigungen davontrugen. Hinweise nimmt die Polizei in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771 83783-0 entgegen.

