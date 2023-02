Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Überladener Kleintransporter (27.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen überladenen Kleintransporter hat die Polizei am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Straße "Querspange" aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war ein Fiat Ducato aufgefallen, der tief in der Federung saß und offensichtlich viel Ladung an Bord hatte. Bei der Nachprüfung stellte sich heraus, dass der 67-jährige Fahrer seinen Transporter um knapp 25% überladen hatte. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld wegen Überladung.

