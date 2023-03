POL-HF: Überwachung von Schwerlastverkehr- Verkehrsdienst führt Kontrollen durch

Löhne (ots) - (sls) Eine böse Überraschung erlebten Handwerker am Donnerstagmorgen (23.3.) die Bauarbeiten an einer Schule an der Herforder Straße gegen 07.30 Uhr aufnehmen wollten. Der Türrahmen der Eingangs wurde mit unbekannten Hebelwerkzeug so stark beschädigt, dass man dadurch in den Baustellenbereich gelangt. Eine im Inneren befindliche Metalltür wurde komplett aus der Verankerung gehoben, so dass man in ...

mehr