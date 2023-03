Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Aus der Schule am Wulfener Markt wurde ein Bildschirm gestohlen. Der Bildschirm befand sich in einem Seminarraum, der aufgehebelt wurde. In einem Nachbarraum wurde außerdem ein Bildschirm "heruntergerissen". Die Tat ist vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen passiert.

Marl:

Auf der Sickingmühler Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag bei einer Waschstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bzw. warfen die unbekannte Täter die Scheibe der Haupteingangstür ein und nahmen von dort eine Geldtasche (mit Bargeld) mit. Anschließend verließen sie die Waschstraße in unbekannte Richtung.

Oer-Erkenschwick:

(Hinweis: nicht Waltrop, wie es in der Ursprungsmeldung versehentlich stand!)

Am Wochenende wurde eine Kita eingebrochen, in zwei weiteren Fällen blieb es beim Einbruchsversuch. Betroffen waren Einrichtungen am Steinrapener Weg, dem Brauckweg und der Klein-Erkenschwicker-Straße. Auf dem Streinrapener Weg haben unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag ein Fenster zum Kindergarten aufgehebelt und gelangten so in sämtliche Räume der Kita und des angrenzenden Pfarrheims. Die Täter erbeuteten etwas Bargeld und verwüsteten sowohl Räume im Kindergarten als auch im Pfarrheim. Unter anderem wurde Mobiliar, elektronische Geräte und Haushaltsgeräte zerstört sowie Flüssigkeiten verschüttet.

Zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Samstagabend wollten unbekannte Täter in eine Kita am Brauckweg einbrechen. Die Täter versuchten, mehrere Fenster aufzuhebeln. Bei einem Fenster gelang es schließlich, allerdings haben die Täter daraufhin das Weite gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Alarmanlage ausgelöst, so dass das die Täter von weiteren Handlungen abgehalten haben dürfte.

Ähnliches passierte bei einer Kita auf der Klein-Erkenschwicker-Straße. Auch hier wurde versucht, in den Kindergarten einzubrechen. Ein Fenster wurde auch geöffnet, allerdings sind die Täter offenbar nicht ins Gebäude herein. Vermutlich wurden sie auch durch einen Alarm von weiteren Handlungen abgehalten. Nach bisherigen Ermittlungen ging der Alarm in der Nacht auf Samstag, gegen 3 Uhr, los. Der Einbruchsversuch wurde am Samstagabend festgestellt.

Ein Zusammenhang der Kita-Einbrüche bzw. der Einbruchsversuche ist möglich. Die Polizei ermittelt entsprechend und prüft auch Zusammenhänge zu anderen Kita-Einbrüchen.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell