POL-RE: Marl: Jugendlicher flüchtet mit zwei Jacken

Recklinghausen (ots) - Am Wulfener Markt wurde in der Nacht auf Samstag, gegen 2 Uhr, eine Schlägerei gemeldet. Ein 19-Jähriger aus Bottrop wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann auf einer Feier. Nachdem er das Gebäude, in der die Feier stattfand, verlassen hatte, geriet er mit einer Personengruppe in Streit. Wenig später sollen mehrere dunkel gekleidete männliche Personen auf ...

