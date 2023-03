Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahndung nach Taschendiebstahl und anschließendem EC-Karten-Betrug

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 22.09.2022 gegen 12 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in einem Geschäft auf der Stimbergstraße eine Geldbörse aus einer Handtasche. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurde anschließend an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben. Die Abhebung fand nicht, wie im Fahndungsportal angegeben, in Oer-Erkenschwick statt, sondern an einem Automaten in Recklinghausen. Die beiden Tatverdächtigen konnten bei der widerrechtlichen Abbuchung videofotografiert werden.

Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/101273

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell