POL-RE: Haltern am See: Autofahrer prallt gegen Laterne

Recklinghausen (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer aus Haltern am See fuhr am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der Römerstr. in östl. Richtung. An der Kreuzung zur Lavesumer Str. bog er nach rechts ab. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte auf der östl. Seite der Lavesumer Str. gegen eine Laterne. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall keine Verletzungen. Der Wagen war aufgrund des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt; die Laterne war erheblich beschädigt. Die Sicherung der Laterne übernahm ein Mitarbeiter der Stadt. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Drogen, weshalb dem Fahrer auf der Wache eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

