Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - 62-Jähriger überweist über 5.000 Euro an Betrüger

Rösrath (ots)

Am Mittwoch (01.03.) erschien ein 62-jähriger Rösrather bei der Polizeiwache Overath/Rösrath, um Anzeige wegen eines WhatsApp-Betruges zu erstatten. Der Geschädigte erhielt Nachrichten über den Messengerdienst WhatsApp, die von seiner vermeintlichen Tochter stammten. Diese schilderte im Verlauf, dass ihr Handy kaputt sei und sie nicht an ihre Banking-App käme und bat ihren Vater daher um zwei Online-Überweisungen auf ein Konto. Der 62-Jährige kam dem nach und tätigte die gewünschten Zahlungen in einer Gesamthöhe von über 5.000 Euro.

Die Polizei Rhein-Berg warnt eindringlich vor dieser bekannten Masche. Es sollte stets die Identität der Person, die Ihnen schreibt, überprüft werden. Versuchen Sie denjenigen telefonisch unter der altbekannten Rufnummer oder über Festnetz zu erreichen, sprechen Sie persönlich mit der Person oder kontaktieren Sie Ihre Kinder über andere Wege wie E-Mail. Vereinbaren Sie für solche Fälle vorab Codewörter oder Sicherheitsfragen mit den Angehörigen. Seien Sie skeptisch, wenn dringend Geld benötigt wird, vor allem wenn Echtzeitüberweisungen gefordert werden.

Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung benötigen, melden Sie sich beim zuständigen Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell