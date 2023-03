Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Alleinunfall mit Lastenrad

Recklinghausen (ots)

Ein 44-jähriger Marler fuhr am Freitag (13.45 Uhr) mit einem E-Lastenrad auf dem Geh- und Radweg der Hülsstraße in nördliche Richtung. Als ihm ein anderer Radfahrer entgegenkam, lenkte er das Lastenrad auf dem abschüssigen Geh- und Radweg nach rechts. Dabei kam er ins Schleudern. Er stürzte nach links vom Lastenrad und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte transportierten ihn für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell