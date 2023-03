Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall mit drei Beteiligten und einer Verletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Samstag gegen 15 Uhr erlitt eine 20-jährige Autofahrerin aus Herne schwere Verletzungen, weshalb sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Die Frau war zuvor auf ein vorausfahrendes Auto eines 21-jährigen Fahrers aus Castrop-Rauxel aufgefahren, da er verkehrsbedingt hatte auf der Fahrbahn halten müssen. Aufgrund der Aufprallwucht wurde sei Auto noch auf ein weiteres, vor ihm stehendes Auto einer 70-Jährigen Frau aus Witten aufgeschoben. Der Unfall ereignete sich auf der Hebewerkstraße in Fahrtrichtung Norden. Sowohl der Wagen der 20-Jährigen, als auch der des 21-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell