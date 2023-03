Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Waltrop: Betrüger nehmen Seniorinnen aus

Recklinghausen (ots)

In Gladbeck und Waltrop sind leider wieder zwei Seniorinnen auf Betrüger hereingefallen. Betroffen ist eine 83-jährige Frau aus Gladbeck und eine 82-jährige Frau aus Waltrop. Beide bekamen am Freitag einen "Schockanruf".

In dem Gladbecker Fall wurde der Seniorin erzählt, ihre Tochter habe "die Mutter von drei Kindern tot gefahren". Gegen Zahlung einer (hohen) Kaution, könne die Tochter freigelassen werden. Die 83-Jährige holte daraufhin Geld aus einem Bank-Schließfach ab. Als Übergabeort wurde eine Stelle in der Nähe des Bahnhofs Gladbeck-West vereinbart. Dort übergab die Seniorin gegen 11.15 Uhr das Geld - in ihrem Auto - an eine Frau. Sie wurde wie folgt beschrieben: blondes, mittellanges Haar, etwa 1,60m groß, sprach ohne Akzent.

Der Fall aus Waltrop lief ähnlich ab: Auch hier bekam die 82-Jährige einen "Schockanruf". Diesmal wurde berichtet, dass die Tochter ein "9-jähriges Mädchen überfahren habe". Die Tochter könne gegen Zahlung einer Kaution freigelassen werden. Weil die Seniorin angab, keine hohe Bargeldsumme zu haben, wurde ihr angeboten, stattdessen Goldschmuck zu übergeben. Dafür sollte die Frau nach Dortmund zum Amtsgericht fahren, wo es dann auch tatsächlich am frühen Freitagabend zur Übergabe kam. Die Frau, die den Schmuck entgegennahm, wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,60m bis 1,70m groß, dunkle Haare, sehr lange helle Fingernägel - nach vorne hin spitz zulaufend.

Immer wieder versuchen Betrüger mit der Masche des "Schockanrufs" an Geld und Wertsachen zu kommen. Wer auch immer bei Ihnen anruft und Geld nach einem schlimmen/tödlichen Verkehrsunfall fordert, gehen Sie nicht auf die Forderungen ein! Legen Sie einfach auf! Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie andere/echte Familienangehörige an und fragen bei denen nach. Oft fällt dann schon der Betrug auf. Die echte Polizei und auch die Staatsanwaltschaft fordern NIEMALS Geld bzw. eine Kaution am Telefon. Warnen Sie bitte auch Ihre Eltern und Großeltern vor den Betrügern und deren perfiden Maschen!

Weitere Infos und wie Sie sich und andere vor Betrügern schützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell