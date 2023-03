Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 19-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Wulfener Markt wurde in der Nacht auf Samstag, gegen 2 Uhr, eine Schlägerei gemeldet. Ein 19-Jähriger aus Bottrop wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann auf einer Feier. Nachdem er das Gebäude, in der die Feier stattfand, verlassen hatte, geriet er mit einer Personengruppe in Streit. Wenig später sollen mehrere dunkel gekleidete männliche Personen auf den 19-Jährigen eingeschlagen und getreten haben. Zeugen riefen daraufhin die Polizei, die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht jetzt (weitere) Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können - gesucht werden vor allem auch Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

