POL-EU: Busfahrer und Fahrgast mit Tode bedroht

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Zwei unbekannte Männer verschafften sich in der Nacht zum heutigen Montag (20. Februar) gegen 2 Uhr auf unbefugte Art und Weise Zugang zur Garage im Drosselweg und entwendeten dort mehrere Werkzeuge. Die Täter hielten sich nahezu eineinhalb Stunden in der Garage auf und transportierten immer wieder Gegenstände aus dieser heraus. Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut vermutlich in ein Fahrzeug geladen wurde, das in Richtung Falkenweg ...

mehr