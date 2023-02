POL-EU: Diebstahl aus Garage

Weilerswist (ots) - Unbekannte entwenden ca. 1000 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw, der in der Zeit von Samstag (23.48 Uhr) bis Sonntagmorgen (10 Uhr) am Rastplatz "Am blauen Stein" an der Autobahn 61 parkte. Der polnische Lkw-Fahrer bemerkte den Diebstahl nicht. Er schlief. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 ...

mehr