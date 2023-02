Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Tankstelle -Zeugen gesucht

Bruttig-Fankel (ots)

Am Freitag, 24. Februar 2023, gegen 01:30 Uhr wurde in Bruttig-Fankel, in die dortige Tankstelle eingebrochen. Mehrere Täter hebelten den Eingangsbereich brachial auf und drangen in die Tankstelle ein. Über das Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840.

