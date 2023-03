Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kupferpumpe entwendet - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Freitag (24.3.) stellte der Eigentümer eines Gasthofs an der Ravensberger Straße gegen 7.30 Uhr fest, dass vom dortigen Grundstück eine Kupferpumpe entwendet wurde. Die aus dem 17. Jahrhundert stammende Pumpe steht normalerweise im Eingangsbereich und war zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht in Betrieb. Am Vorabend, gegen 23.30 Uhr war die rund 170cm hohe Pumpe noch an Ort und Stelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zu Freitag im Bereich der Ravensberger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

