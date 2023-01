Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Suhl (ots)

Eine 20-Jährige erschien Mittwochnachmittag auf der Suhler Dienststelle und erstattete eine Anzeige wegen Unfallflucht. Sie stellte ihren Wagen am Mittwoch in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr sowohl auf einem Parkplatz einer Fachschule in der Neundorfer Straße als auch in der Würzburger Straße vor einem Lebensmittelmarkt ab. Nachdem sie vom Einkaufen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Lackschäden vorne rechts am Kotflügel sowie an der Stoßstange fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Suhler Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher bzw. zum genutzten Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

