Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffiti an Hauswänden

Steinbach-Hallenberg/Oberschönau (ots)

Sowohl in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg als auch in der Oberschönauer Hauptstraße im gleichnamigen Ort beschmierten bislang unbekannte Täter jeweils die Fassade eines Wohnhauses. Sie verewigten sich mit den Schriftzügen/Worten in schwarzer Farbe. Die Schmierfinken waren in der Zeit von Sonntag bis Dienstag aktiv. Nachdem die Hauseigentümer die Graffiti an den Hauswänden feststellten, meldeten sie dies unverzüglich der Polizei und erstatteten eine Anzeige. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

