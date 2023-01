LPI-SHL: Frontal zusammengestoßen

Oberschönau (ots) - Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Dienstag die Fassade eines Wohnhauses in der Zimmerbachstraße in Oberschönau mit einem Graffiti. Nachdem der Geschädigte die Schmierereien an seinem Haus feststellte, informierte er die Polizei. Hinweise zu den Täter liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit im Bereich des Tatorts beobachtet haben, werden ...

mehr