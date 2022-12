Polizei Köln

POL-K: 221201-1-K Fahrgast stürzt in Stadtbahn - Fahndung nach zwei Fußgängern

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (29. November) hat sich ein Fahrgast (w: 78) bei einer Notbremsung einer Stadtbahn der Linie 13 in Köln-Neuehrenfeld den Finger gebrochen. Gegen 16.40 Uhr sollen zwei Fußgänger bei Rotlicht die Gleise der Haltestelle Ehrenfeldgürtel/Fridolinstraße überquert haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete die Straßenbahnführerin nach eigenen Angaben die Notbremsung ein. Die zwei circa 20 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen und dunkel gekleideten Männer entfernten sich in unbekannte Richtung. Einer von ihnen soll einen roten Kapuzenpullover getragen haben.

Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/cs)

