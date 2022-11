Polizei Köln

POL-K: 221130-3-K 46-jährigen Kölner nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29. November, Ziffer 3

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5382671

Nach zahlreichen Zeugenhinweisen aus der Bevölkerung haben Ermittler des Kriminalkommissariats 51 den Mann identifiziert, der am 8. September und am 23. Oktober zwei Frauen im Saunabereich einer Therme in der Kölner Innenstadt gefilmt haben soll. Es handelt sich um einen 46 Jahre alten Mann aus der Kölner Innenstadt. Er lässt sich anwaltlich vertreten und äußert sich nicht zur Sache.

Die Grundlage zur weiteren Nutzung des Fotos ist nicht länger gegeben. (jk/de)

