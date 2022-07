Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Firma

Mehrere hundert Euro stahl ein bislang noch unbekannter Täter, der zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 05.50 Uhr in eine Firma in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen einbrach. Der Täter konnte sich vermutlich über ein Fenster, das er einschlug, Zugang ins Innere des Gebäudes verschaffen. Mit brachialer Gewalt brach er eine verschlossene Tür auf, hinter der sich ein Raum für Putzutensilien befindet. Im weiteren Verlauf begab er sich in die angeschlossene Werkstatt und öffnete vermutlich mit vorgefundenem Werkzeug einen Tresor, aus dem er anschließend das Bargeld stahl. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

