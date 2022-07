Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen-Kallenberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht Zeugen, die zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr Verdächtiges in der Kallenbergstraße in Kallenberg beobachtet haben. Vermutlich über ein Kellerfenster, das sie einschlugen, gelangten noch unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus. Das Haus wurde vollständig durchsucht. Ob die Täter Beute machen konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit abschließend noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

