Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Motorradfahrer durch Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Mittwoch gegen 12:15 Uhr in der Hohenzollernstraße in Möglingen. Ein 30-jähriger Motorradfahrer befuhr die Hohenzollernstraße von der Asperger Straße kommend in Richtung Ludwigsburger Straße. Kurz vor der Einmündung zu einem Firmenparkplatz überholte er einen unbeteiligten Pkw, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Ein 73-jähriger Ford-Lenker bog zu diesem Zeitpunkt von diesem Parkplatz nach rechts auf die Hohenzollernstraße ab und übersah hierbei den Motorradfahrer mutmaßlich. Dieser konnte einen Zusammenstoß trotz sofortiger Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern und prallte gegen die Fahrertüre des abbiegenden Pkw. Im weiteren Verlauf wurde der 30-Jährige abgewiesen und prallte zursätzlich gegen einen entgegenkommenden Ford Transit eines 42-Jährigen. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

