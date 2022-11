Polizei Köln

POL-K: 221130-2-K Nach Verkehrsunfall in Rondorf - Senior erliegt seinen Verletzungen in Klinik

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nachdem ein 88 Jahre alter Fußgänger am vergangenen Freitagmorgen (25. November) auf der Westerwaldstraße in Köln-Rondorf von einem Kleintransporter (Fahrer: 44) erfasst worden war, erlag der Mann am Montagabend (28. November) seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Zeugenaussagen zufolge überquerte der Senior gegen 9 Uhr die Fahrbahn in Höhe Hausnummer 72, als der Mercedes-Fahrer zurücksetzte und mit ihm zusammenstieß.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (cr/al)

