POL-ST: Greven, Verkehrsunfall-Verursacher gesucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (08.03.) kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Emsdettener Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Emsdetten fuhr mit seinem Ford Kuga in Richtung Greven. In Höhe der dortigen Emsbrücke kollidierte der Emsdettener mit einer Heugabel, die auf der Fahrbahn lag. Vermutlich wurde die Heugabel sowie eine Schaufel durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer verloren. Am Ford entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können, von welchem Fahrzeug die Gegenstände auf die Fahrbahn gefallen sind. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

