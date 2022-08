POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.08.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 29.08.2022 kam es in der Zeit von 12:35 Uhr bis 12:40 Uhr auf der Straße "Am Delft" zu einem Unfall, bei welchem eine derzeit nicht bekannte junge Frau mit einem roten Pkw Opel, Emder Kennzeichen, in Höhe der Hausnummer 22 versuchte, rückwärts einzuparken. Dabei stieß sie mit dem Heck ihres Opel gegen die Front eines geparkten schwarzen Pkw BMW aus Aurich und beschädigte diesen. Die junge Frau soll sich den Schaden kurz angesehen und dann die Unfallstelle verlassen haben. Der geschädigte 31-jährige Besitzer des BMW wurde an der Unfallstelle von zwei Zeugen angesprochen, die den Unfall beobachtet hatten und ihm den Hergang schilderten. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes werden die beiden männlichen Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstähle aus Pkw

In der Zeit vom Abend des 29.08.2022 bis zum Morgen des 30.08.2022 kam es im Stadtgebiet von Emden zu mehreren Diebstählen aus Pkw, welche zum Teil unverschlossen abgestellt worden waren. So wurden am Nelkenweg aus einem Pkw Skoda eine Geldbörse mit Papieren und einem zweistelligen Geldbetrag entwendet und aus einem Pkw Peugeot eine zweistellige Bargeldsumme entnommen. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse konnte die Tatzeit hier am 29.08.2022 auf ca. 20:45 Uhr eingegrenzt werden. Aus einem Pkw Renault wurde am nahegelegenen Friedensweg diverses Gut entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen der oder Täter gegen 23:14 Uhr auf das Fahrzeug zu und entwendeten eine Geldbörse mit persönlichen Papieren, sowie ein I-Phone Ladekabel und ein Amazon Echo. Zu einer weiteren Tat kam es in der Wilhelm-Hauff-Straße. Hier wurde die Tatzeit zwischen dem 29.08, 16:00 und dem 30.08.2022, 12:00 benannt. Aus dem betroffenen Pkw Passat wurde eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und diversen persönlichen Unterlagen entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass Wertgegenstände nicht im Auto zurückgelassen werden sollten. Auch ist immer darauf zu achten, dass abgestellte Fahrzeuge verschlossen werden. Auch bei den modernen Verschlusssystemen, wie Keyless Go, ist eine Überprüfung sinnvoll, in dem man sich nochmals ohne Schlüssel dem Fahrzeug nähert. Personen, die zu den geschilderten Sachverhalten sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Emden mitzuteilen.

