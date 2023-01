Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angriff auf Zigarettenautomat

Mittelstille (ots)

Unbekannte Täter machten sich am Mittwoch gegen 03:00 Uhr an einem Zigarettenautomaten, der in der Suhler Straße in Mittelstille aufgestellt ist, zu schaffen. Sie sprengten den Automaten auf und entwendeten anschließend Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. Zu Fuß flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei zu melden.

