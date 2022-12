Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Vorsicht Taschendiebstahl - Bundespolizei warnt noch einmal vor dem Weihnachtsreiseverkehr

Chemnitz (ots)

Die Weihnachtsfeiertage stehen unmittelbar bevor. Viele Menschen finden sich aus verschiedenen Teilen des Landes zusammen. Zahlreiche Personen werden für den Weg zu ihren Freunden und Verwandten die Bahn nutzen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Diebstahlshandlungen in den Zügen und im Bereich der Bahnhöfe. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz weist aus diesem aktuellen Anlass darauf hin, immer auf Ihre Sachen zu achten. Lassen Sie ihr Gepäck vor allem in Zügen nicht aus dem Blick. Seien Sie aufmerksam - gerade in Bahnhofshallen oder auf Bahnsteigen nutzen Taschendiebe das dichte Gedränge, um ihre Opfer unbemerkt zu bestehlen. Mit Hilfe verschiedener Tricks versuchen sie ihre Opfer abzulenken. Hier einige Tipps der Bundespolizei wie man das Risiko, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, minimieren kann:

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Benutzen Sie dazu verschlossene Innentaschen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Bewahren Sie niemals EC-Karte und Pin-Nummer zusammen auf. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. - Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Seien Sie sensibel und achtsam, wenn Sie angerempelt werden und Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird.

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell