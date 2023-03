Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Kleinkraftrad - Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweise

Herford (ots)

(jd) Ein 16-jähriger Herforder parkte seinen Peugeot-Roller gestern (27.3.) in den Morgenstunden an der Windthorststraße und sicherte ihn mittels Lenkradschloss. Als er gegen 14.00 Uhr zurückkehrte, fehlte von seinem Kleinkraftrad jede Spur. Ein Handwerker, der sich zufällig in der Nähe aufhielt, gab gegenüber dem 16-Jährigen an, dass eine männliche, etwa 20 bis 30 Jahre alte Person den Roller gegen 13.40 Uhr in Richtung Graf-Kanitz-Straße geschoben hat. Der Unbekannte ist etwa 175-180cm groß, hat eine kräftige Statur und war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. In der Graf-Kanitz-Straße konnte der Roller aufgefunden werden. Dieser wies Beschädigungen auf, unter anderem ein gebrochenes Lenkradschloss. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

