POL-PDNR: Erneuter Diebstahl eines Katalysators

Kraam (ots) - Am Donnerstag, 23.03.2023, wurden in der Zeit von 14.00 Uhr - 19.00 Uhr polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen in Kraam, Hauptstraße, durchgeführt. Es konnten insgesamt 10 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: ...

mehr