BPOL NRW: Bundespolizei eilt zur Hilfe - Handschellen klicken

Bonn

Am 31.01.2023 gegen 21:00Uhr wurde die Bundespolizei in Bonn alarmiert, weil Reisende sich um einen Mann sorgten. Die Polizisten sprachen den hilflosen Mann an, der schließlich einverstanden war auf der Dienststelle medizinisch versorgt zu werden.

Dort kontrollierte die Bundespolizei den 29-jährigen Polen. Das Fahndungssystem ergab, dass der Euskirchener von der Staatsanwaltschaft Bonn zur Festnahme ausgeschrieben war. Da er die geforderten 645 Euro Ersatzfreiheitsstrafe nicht bezahlen konnte, nahmen die Polizisten den Mann fest.

Der Rettungsdienst untersuchte den Mann und entschied, dass nichts gegen die Unterbringung des alkoholisierten Gesuchten (ca. 1,2 Promille) spricht. Auch die Nachfrage bei seiner Ehefrau, ob sie ihm finanziell aushelfen könnte, verlief erfolglos: Er sitzt nun 43 Tage in Haft.

