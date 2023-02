Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Diebstähle durch Paketzusteller geklärt - Mehrere Wohnungen in Albstadt und Tübingen durchsucht - Fünf Verdächtige festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Albstadt (ZAK)/Tübingen (TÜ): Wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen insgesamt 18 Beschäftigte eines als Subunternehmer im Auftrag eines Online-Händlers tätigen Transportunternehmens. Am Mittwoch (15.02.2023) gab es erste Festnahmen.

Die überwiegend als Paketzusteller, vereinzelt aber auch in anderen Bereichen der Firma tätigen Personen sollen in weit über 500 Fällen hochwertige Versandartikel aus Paketen gestohlen, gegen minderwertige Waren mit ähnlicher Beschaffenheit und Gewicht ausgetauscht und die anschließend wieder verschlossenen Pakete an die Empfänger in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis ausgeliefert haben. Dabei sollen es die Verdächtigen insbesondere auf iPhones, sonstige Elektronikartikel oder auch hochwertige Kleidung abgesehen haben. Der Wert des bisher bekannten Diebesguts wird auf insgesamt knapp 120.000 Euro geschätzt. Mit dem Weiterverkauf ihrer Beute sollen sich die Verdächtigen eine dauerhafte Einnahmequelle verschafft haben.

Auf die Spur der Verdächtigen war die Polizei gekommen, nachdem Verantwortliche des Transportunternehmens im November 2022 Anzeige erstattet hatten. Als sich durch die weiteren, teils verdeckt durchgeführten Ermittlungen einer beim Kriminalkommissariat Tübingen eingerichteten, achtköpfigen Ermittlungsgruppe der Tatverdacht gegen einzelne Personen nach und nach konkretisierte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen sieben Paketzusteller Haftbefehle und richterliche Durchsuchungsbeschlüsse, die am Mittwoch vollstreckt wurden. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen wurden dabei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Fünf der sieben Männer, bei denen es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter zwischen 21 und 30 Jahren handelt, wurden angetroffen und festgenommen. Nach zwei Beschuldigten wird noch gefahndet. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Beschuldigten in Albstadt und Tübingen, sowie der von ihnen genutzten Fahrzeuge beschlagnahmten die Ermittler unter anderem mutmaßliches Diebesgut wie z.B. diverse Elektronikartikel und Bargeld.

Die Festgenommenen sollen im Lauf des Mittwochs und des Donnerstags dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Umfang der ihnen vorgeworfenen Taten und zu weiteren Beschuldigten sowie die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern noch an. (ak)

