Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Autohaus; Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Brand in Firmengebäude

Reutlingen (ots)

Baltmannsweiler (ES): In Autohaus eingebrochen

Ein Autohaus in der Silcherstraße ist in der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, fünf Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter drang gewaltsam in den Verkaufsraum ein und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er dort eine noch unbekannte Anzahl Zigaretten, ehe er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (mr)

Denkendorf (ES): Pedelec-Fahrer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 25 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Rechberg- / Albstraße erlitten. Ein 79-jähriger Audi Lenker wollte gegen 8.40 Uhr von der Albstraße aus nach links in die Rechbergstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den dort verkehrsbedingt wartenden Pedelec-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 25-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 4.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 24-Jähriger am Dienstagvormittag auf der B27 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 10.10 Uhr war der Mann mit seinem Citroen auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Derendingen kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen anschließend zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn vorübergehend voll gesperrt werden. Ab etwa elf Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 11.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Joggerin belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der am Montagvormittag im Heuberger-Tor-Weg eine Joggerin belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Tübingen. Die Frau war zwischen elf Uhr und 11.30 Uhr zwischen zwei dortigen Parkplätzen unterwegs, als ihr der Unbekannte zu Fuß entgegenkam und dabei offenbar onanierte. Die Geschädigte erstattete nachträglich Anzeige. Der Exhibitionist wird als circa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war mit einer dunklen Wintermütze, einer schwarzen Sporthose und einer dunkelblauen Sportjacke mit einem großen, hellen "N"-Logo bekleidet. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-8660 an das Polizeirevier Tübingen. (rn)

Mössingen (TÜ): Brand in Firmengebäude

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, in die Färberstraße ausgerückt. Innerhalb eines dortigen Firmengebäudes war kurz zuvor aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Der Inhaber entdeckte die Flammen und unternahm erste Löschversuche. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits starker Rauch aus dem Gebäude. Durch die Feuerwehr konnte der Brand, durch den auch das Dach und die darauf installierte Photovoltaikanlage beschädigt wurden, gegen 8.15 Uhr größtenteils gelöscht werden. Ein angrenzendes Wohngebäude wurde hingegen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf eine sechsstellige Summe belaufen. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell