Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gefährlich überholt; Diesel gestohlen

Reutlingen (ots)

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 384 erlitten. Der 21-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einer Suzuki auf der Landesstraße von Betzingen herkommend in Richtung Ohmenhausen unterwegs. An der Einmündung der Ferdinand-Lassalle-Straße musste ein vorausfahrender 49-Jähriger mit einem Lkw an einer auf Rot schaltenden Bedarfsampel nach derzeitigem Ermittlungsstand stark abbremsen. Der Kradlenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lastwagen auf. Der junge Mann musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An seiner Maschine war ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden. Sie wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Reutlingen (RT): Unfall im Einmündungsbereich

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Einmündung Eberhard- / Konrad-Adenauer-Straße entstanden. Gemäß Zeugenangaben war eine 34-Jährige kurz vor 19.30 Uhr mit ihrem Citroen C3 bei Grünlicht von der Eberhardstraße kommend in Richtung Lederstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Fiat Talento eines 21-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle konnte kurz vor 21 Uhr geräumt werden. (rn)

Bad Urach (RT): Fußgänger angefahren

Ein 71-jähriger Fußgänger ist am Montagabend in der Stuttgarter Straße von einem Pkw erfasst worden. Kurz nach 19.45 Uhr befuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat die Burgstraße und bog nach rechts in die Stuttgarter Straße ab. Hierbei kollidierte er mit dem Fußgänger, der die Stuttgarter Straße an der Fußgängerfurt überquerte. Dieser stürzte auf den Asphalt und zog sich den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der VW-Lenker wurde ebenfalls leicht verletzt. An seinem Pkw entstand ein geringer Sachschaden. (sm)

Bad Urach (RT): Gefährlich überholt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in der Burgstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Metzingen. Gegen fünf Uhr fuhr dort eine 43 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot 206 in Fahrtrichtung Metzingen und überholte zunächst einen vor ihr fahrenden Pkw. In der Folge blieb sie auf der Gegenfahrspur, und überholte auch noch den Lkw mit Anhänger eines 60-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, scherte sie wieder auf die rechte Fahrspur ein und kollidierte hierbei mit dem Lkw. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07123/924-0 erbeten. Insbesondere wird der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs gebeten, sich zu melden. (sm)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen, gegen 6.50 Uhr, in der Esslinger Straße hat sich eine 42-jährige Seat-Fahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Die Frau fuhr in Richtung Plieninger Straße, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein folgender, 54-jähriger Renault-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf. Der Rettungsdienst musste für die 42-Jährige nicht angefordert werden. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000Euro. (rl)

Balingen - Engstlatt (ZAK): Hunderte Liter Diesel gestohlen

Mehrere hundert Liter Diesel sind zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, neun Uhr, von einer Baustelle in der Hölzlestraße entwendet worden. Ein Unbekannter schlauchte dort den Kraftstoff aus einem Tankfass und einem Bagger ab. Ob ein Zusammenhang mit zuvor angezeigten Dieseldiebstählen im Zollernalbkreis besteht (siehe Pressemitteilungen vom 13.02.2023 / 16.43 Uhr und 11.22 Uhr), ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Balingen (ZAK): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Balingen leicht verletzt worden. Eine 61-Jährige war kurz vor 15.30 Uhr mit einem VW von der Rosenfelder Straße herkommend nach links auf die L 415 in Richtung Geislingen abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Smart eines 26 Jahre alten Mannes, der in Richtung Balingen unterwegs war. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich beide Fahrzeuge drehten und der Mann sowie die Frau sich leicht verletzten. Sie wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Scheiben nicht freigekratzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen erlitten, als sie ein Autofahrer übersehen hat. Der 22-Jährige befuhr gegen 6.45 Uhr die Balinger Längenfeldstraße mit bis auf eine kleine Fläche komplett vereisten Scheiben an seinem VW Golf. Lediglich ein kleines Guckloch hatte der junge Mann vor Fahrtantritt auf der Windschutzscheibe freigekratzt. Aufgrund der Sichtbehinderung übersah er eine vorausfahrende Radfahrerin und fuhr auf das Pedelec der 60-Jährigen auf. Die Frau wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn abgewiesen und erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. (ms)

Hechingen (ZAK): B27 nach Unfall gesperrt

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der B27 ereignet hat. Eine 25 Jahre alte Frau wollte gegen 17 Uhr mit ihrem Skoda Kamiq an der Auffahrt Hechingen-Mitte auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Balingen auffahren. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge leitete ein auf der rechten Fahrspur fahrender 60-jähriger Mercedes-Lenker, als der Skoda kurz auf seine Fahrspur geraten sein soll und schließlich das Ende des Beschleunigungsstreifens erreicht hatte, eine Vollbremsung ein. Ein nachfolgender 27 Jahre alter Mann bremste ebenfalls und versuchte, mit seinem Citroen Jumper nach rechts auszuweichen. Hierbei streifte er zunächst den Mercedes und krachte in der Folge ins Heck des Skoda. Die 25-jährige Skodafahrerin und die 21 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde die B27 durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei bis 20.30 Uhr voll gesperrt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell