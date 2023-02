Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Dieseldiebstähle; Fußgängerinnen mit Kinderwagen gefährdet; Exhibitionist; Pkw-Aufbruch; Frau tot aus Neckar geborgen

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Mit Verteilerkasten und Mauer kollidiert

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich ein 83-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Pliezhausen zugezogen. Der Senior kam gegen 9.20 Uhr mit seinem Mitsubishi aus noch unbekannter Ursache von der Friedhofstraße ab und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten, einer Mauer sowie einer Mülltonne. Allein der Schaden am Pkw, der abgeschleppt werden musste, dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. (mr)

Bad Urach (RT): Einbruch und Dieseldiebstahl

Ein Unbekannter hat sich zwischen Sonntag, 13.30 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Schuppen in der Stockachstraße in Sirchingen verschafft. Dort entwendete der Täter mehrere hundert Liter Diesel aus abgestellten Landfahrzeugen sowie einen Schlagschrauber der Marke Milwaukee. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (rl)

Walddorfhäslach (RT): Fußgängerinnen mit Kinderwagen gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Sonntagnachmittag in Walddorf. Gegen 16.30 Uhr waren auf dem Gehweg der Haidlinsgasse zwei Frauen mit Kinderwagen unterwegs, als aus Richtung Hauptstraße ein dunkler Pkw heranfuhr. Das Auto geriet dabei auf den Gehweg, weshalb die Fußgängerinnen zur Verhinderung einer Kollision mitsamt den Kinderwagen beiseite springen mussten. Ohne anzuhalten, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Verletzt wurden die Frauen sowie die beiden Kinder nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Fahrer des dunklen Pkw ist circa 40 Jahre alt und hat kurze dunkle Haare. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-8660 erbeten. Insbesondere der noch unbekannte Zeuge, der sich im Bereich einer dortigen Bank aufgehalten hatte und den Vorfall beobachtete, wird gebeten, sich zu melden. (rl)

Engstingen-Großengstingen (RT): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Montagmorgen, gegen 09.40 Uhr, ist es auf einem Verbindungsweg zwischen der B313/Käpflesweg und dem Meidelstetter Weg zu einer Belästigung durch einen Exhibitionisten gekommen. Eine 59-jährige Spaziergängerin bemerkte zunächst einen roten Pkw Kombi, welcher langsam von der Bundesstraße herkommend in Richtung Meidelstetter Weg fuhr und in einer Wiese parkte. Kurz darauf sah sie den Fahrer, der sein Auto verlassen hatte und ihr zugewandt dabei war, sich selbst zu befriedigen. Als die Frau schrie und ihm drohte, die Polizei zu rufen, stieg der Mann in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung B313 davon. Der Mann wird als ca. 20-30 Jahre alt, mindestens 185 cm groß und sehr schlank beschrieben. Er hatte schwarze, nach hinten gekämmte mittellange Haare und einen dunklen Teint. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07129/932660. (rl)

Esslingen (ES): Diebstahl von Lenkrad

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in der Fritz-Müller-Straße ein Lenkrad aus einem Pkw der Marke Mercedes gestohlen. Dafür schlug er die Scheibe der Fahrertür ein und baute das Lenkrad aus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Erkenbrechtsweiler (ES): Einbruch in Getränkemarkt

In einen Getränkemarkt in der Weileräckerstraße ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Kurz vor 2.45 Uhr gelangten zwei unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in den Verkaufsraum und stahlen Zigaretten, Energy Drinks und Spirituosen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Lenningen-Hochwang (ES): Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

In der Nacht zum Montag ist versucht worden, in ein Lebensmittelgeschäft in der Weilerstraße einzubrechen. Kurz nach drei Uhr versuchten zwei unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt in den Laden zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Lenningen-Oberlenningen ermittelt. (sm)

Tübingen (TÜ): Frau tot aus Neckar geborgen

Am Sonntagnachmittag ist eine Seniorin tot im Neckar aufgefunden worden. Eine Zeugin hatte die leblose Person gegen 17.35 Uhr auf Höhe des Freibades entdeckt und die Polizei informiert. Die Tote wurde in der Folge durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der DLRG aus dem Wasser geborgen. Hinweise auf eine Straftat oder eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Todesursache dauern an. (sm)

Tübingen-Kilchberg (TÜ): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Tessinstraße ist am Montag, in der Zeit zwischen neun Uhr und 13.30 Uhr, eingebrochen worden. Der Täter gelangte gewaltsam ins Innere, durchsuchte Räume und Inventar und stahl Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Tübingen (TÜ): Zwei Autos abgeschleppt

Leichte Verletzungen hat sich eine 45-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Gmelinstraße zugezogen. Sie fuhr dort kurz nach 7.15 Uhr mit ihrem VW Golf bergabwärts in Richtung Hölderlinstraße. Auf Höhe des Friedhofs wollte sie verkehrsgerecht wenden. Ein nachfolgender, 53 Jahre alter Fordlenker erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem VW. Eine ärztliche Versorgung der Frau war vor Ort nicht erforderlich. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (sm)

Balingen-Weilstetten (ZAK): Diesel, Batterie und Motorsäge aus Lkw entwendet

Eine bislang unbekannte Menge Diesel, die Batterie und eine Motorsäge haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Lkw gestohlen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montagmorgen hebelten sie den Tankdeckel des auf einem Parkplatz an der B463 geparkten Langholztransporters auf und pumpten den Kraftstoff ab. Zudem klemmten sie die Batterie ab und entwendeten aus einem Behältnis, das ebenfalls aufgebrochen worden war, eine Motorsäge. Der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Balingen-Frommern ermittelt. (sm)

