LPI-SHL: Erfolgloser Fluchtversuch

Brotterode (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Montagmittag (23.01.2023) der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Schützenhofstraße in Brotterode in Brand. Die Flammen breiteten sich in der weiten Folge auf das gesamte Haus aus. Ein 67-jähriger Bewohner kam mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Gegenwärtig sind die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brandschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die ...

