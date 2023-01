LPI-SHL: Wohnhausbrand

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag 21:15 Uhr bis Sonntag 10:40 Uhr gewaltsam in ein Schnellimbiss am Marktplatz in Suhl ein. Sie beschädigten die Überwachungskameras und machten sich an den dort befindlichen Spielautomaten zu schaffen. Mit Bargeld im vierstelligen Bereich aus den Automaten sowie Geld aus der Kasse machten sich die Einbrecher aus dem Staub und hinterließen einen Schaden von ca. 800 Euro. Hinweise auf die Täter liegen ...

