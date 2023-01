Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolglose Diebe

Hildburghausen (ots)

Zwei unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Baustelle in der Weitersrodaer Straße in Hildburghausen. Die Täter zogen eine Tonne, in der sich Kabelreste befanden, durch den Schnee und waren im Begriff diese zu entwenden, als sie plötzlich von einen Mitarbeiter eines Wachschutzdienstes angesprochen wurden. Anschließend flüchteten die Beiden und verließen den Bereich vermutlich mit einem Fahrzeug, welches in unmittelbarer Nähe abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

