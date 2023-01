Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauschter Fahrer

Schmalkalden (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte Sonntagvormittag einen Opel-Fahrer in Schmalkalden. Der durchgeführte Drogenvortest zeigte an, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Somit musste er die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten und seinen Wagen stehen lassen. Ihn erwartet bei Bestätigung des Ergebnisses ein hohes Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

