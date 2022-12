BPOLI-KA: (Mannheim) Gelegenheit macht Diebe - Achten Sie beim Reisen auf Ihr Gepäck

Karlsruhe (ots) - Zwischen drei Personen kam es in den Abendstunden (20. Dezember) am Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Um 18:45 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Karlsruhe zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Tunesier, 30 und 32 Jahre alt, schlugen gemeinsam auf einen 33-jährigen Mann aus Algerien ein. Der Geschädigte soll zuvor versucht haben, den Rucksack einer der beiden ...

mehr