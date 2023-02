Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Dieseldiebstahl

Reutlingen (ots)

Brand in Keller

Zum Brand im Keller eines Einfamilienhauses sind die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag in die Kurrerstraße ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen nach war dort gegen 16.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude kam. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete das Gebäude durch. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. (sm)

Zwiefalten (RT): Gegen Klostermauer gerollt

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt hat sich ein 62-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagabend. Er fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem BMW X2 auf der Kolpingstraße in Richtung Mauerstraße, als er aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort streifte er eine Gartenmauer, wurde nach links abgewiesen und rollte weiter hangabwärts bis er mit der Klostermauer kollidierte und zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am BMW, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der an der Klostermauer entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten ebenfalls zum Unfallort ausgerückt. (sm)

Reutlingen (RT): Zwei Einbrüche in Schulen

In zwei Schulen ist im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, sechs Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Innere einer Schule in der Alteburgstraße. Dort durchsuchten sie Räume und Inventar und hebelten zum Teil Schränke auf. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im Zeitraum von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, stiegen Einbrecher über ein Fenster in eine Schule in der Moltkestraße ein und durchsuchten Räume und Mobiliar nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Stand wurde ein geringer Münzgeldbetrag entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Hohenstein (RT): Schwer verletzter Fußgänger

Schwere Verletzungen hat sich ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K6736 zugezogen. Der 28-Jährige ging gegen 17.15 Uhr zu Fuß am rechten Fahrbahnrand der Kreisstraße aus Oberstetten kommend in Richtung Steinhilben. Ein 68-Jähriger, der mit seinem Omnibus in dieselbe Richtung fuhr, erkannte den Fußgänger aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät. Trotz noch eingeleiteter Ausweichbewegung kollidierte er mit dem Fußgänger. Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Bus entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (sm)

Eningen (RT): Einbruch in Büroraum

In einen Büroraum in der Reutlinger Straße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Zwei bislang Unbekannte gelangten gegen 0.45 Uhr durch Einschlagen einer Scheibe ins Innere. Ob sie auf der Suche nach Wertgegenständen fündig wurden und etwas entwendeten, kann noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Pfullingen (RT): Rauch in Wohnung

Mehrere Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Straße Im Kühnenbach gefahren. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Putzlappen auf einer heißen Herdplatte den Rauch verursacht hatte. Die Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (rl)

Hohenstein (RT): Beträchtlicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beträchtlicher Blechschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 312 entstanden. Gegen 18.50 Uhr war eine 52 Jahre alte Frau mit einem Audi auf der Bundesstraße von Oberstetten herkommend in Richtung Bernloch unterwegs. Kurz vor der Einmündung zu einer Schule schaltete sie nach derzeitigem Kenntnisstand versehentlich die Warnblinkanlage ein und setzte dann den Blinker nach links, um abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Mercedes einer 43-Jährigen, die den gesetzten Blinker offenbar als eine Art Aufforderung zum Überholen gedeutet hatte. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bauwagen in Brand geraten

Auf einem Gartengrundstück zwischen Echterdingen und Leinfelden ist am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, ein hölzerner Bauwagen aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits nahezu vollständig in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in der Folge rasch gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Reichenbach an der Fils (ES): Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung in der Eberhardstraße eingebrochen. Die Höhe des Sachschadens und ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Ostfildern (ES): Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagmorgen mit seinem Wagen von der Breslauer Straße abgekommen. Der 33-Jährige war dort gegen 5.40 Uhr von Ostfildern herkommend in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs. Dabei geriet der Ford zu weit nach rechts und überschlug sich. Er blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Da ein Atemalkoholtest beim Fahrer einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille ergab, musste der 33-Jährige noch eine Blutprobe abgeben. Wie sich außerdem herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Ford musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. (mr)

Lenningen-Oberlenningen (ES): Versuchter Einbruch in Tankstelle

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag versucht, in ein Tankstellengebäude in der Gutenberger Straße einzubrechen. Gegen 2.10 Uhr versuchten sie, die Eingangstür zum Verkaufsraum aufzuhebeln. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Unterlenningen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Unfall auf B27

Die B27 musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Kurz nach 22.30 Uhr wollte eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem Smart fortwo an der Anschlussstelle Bonlanden in Fahrtrichtung Stuttgart auf die Bundesstraße auffahren. Als ein auf dem Beschleunigungsstreifen vor ihr fahrender Pkw abbremste, wich die 24-Jährige, um einen Auffahrunfall zu verhindern, nach links aus. Sie überfuhr hierbei den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße und kollidierte mit dem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW Mini einer 19-Jährigen. Der Smart wurde abgewiesen und kam entgegen der Fahrtrichtung an der rechten Schutzplanke zum Stehen. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen nach niemand. Beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro entstanden war, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kurz vor Mitternacht war die Bundesstraße wieder frei. (sm)

Bitz (ZAK): Einbruch in Getränkemarkt

In einen Getränkemarkt in der Sandgrubenstraße ist in der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 14.50 Uhr, eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie entwendeten eine derzeit noch unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld. Das Polizeirevier Albstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Bisingen (ZAK): Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Fünf Personen mussten nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B463 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Ford Ranger auf der Bundesstraße von Owingen herkommend und wollte auf die Aufschleifung zur B27 auffahren. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 26 Jahre alten Mannes, der mit seinem Seat Leon aus Richtung Bisingen auf der B463 geradeaus fuhr. Die beiden Fahrzeuglenker sowie die Mitfahrerinnen im Seat Leon im Alter von 53, 24 und 23 Jahren zogen sich durch den Aufprall Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Die Auf- und Abfahrt zur B27 war für die Dauer von etwa drei Stunden gesperrt. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit einer Reinigungsmaschine vor Ort. (sm)

Bitz (ZAK): Diesel gestohlen

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte von Sonntag auf Montag aus einem Lkw gestohlen. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 3.30 Uhr öffneten sie gewaltsam den Tankdeckel des in der Hülbenstraße abgestellten Lkw und pumpten den Kraftstoff ab. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf knapp 1.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell