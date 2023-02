Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf); Vermisstensuche; Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten und unter Alkoholeinwirkung; Einbrüche; Täterfestnahme nach Diebstahl; Kaminbrand

Reutlingen (ots)

Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag ist es in Bronnweiler zu einer Belästigung durch einen noch unbekannten Exhibitionisten gekommen. Gegen 17.45 Uhr befand sich eine 23-Jährige mit ihrem Hund beim Spaziergang auf einem Feldweg im Bereich Wiesaztal / Friedhof. Als sie an einem dort geparkten silberfarbenen BMW mit Karlsruher Kennzeichen vorbeilief, konnte sie wahrnehmen, wie der in dem Fahrzeug sitzende Mann mit seiner Hand an seinem Glied manipulierte und die Geschädigte dabei anstarrte. In der Folge entfernte sie sich und verständigte die Polizei. Zuvor konnte sie noch beobachten, wie sich der circa 25-30 Jahre alte Mann, welcher mit braunen Haaren und einem Bart beschrieben wurde, mit seinem Fahrzeug ebenfalls von der Örtlichkeit entfernte. Die eingeleitete Fahndung nach dem BMW verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07121/942-3333 entgegen.

Wannweil (RT): Vermisste Person wieder aufgefunden

Durch Mitarbeiter eines örtlichen Seniorenzentrums ist am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr das Fehlen eines 85-jährigen Bewohners festgestellt worden. Der demente und auf Medikamente angewiesene Mann hatte das Seniorenzentrum zu Fuß verlassen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich auch aufgrund der winterlichen Außentemperaturen in einer hilflosen Lage befand, wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach ihm gesucht. Kurz vor 19.00 Uhr konnte er schließlich im Bereich Jettenburg wohlbehalten durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden, nachdem einem aufmerksamen Zeugen der 85-Jährige zuvor aufgefallen war. Er wurde im Anschluss zurück an seine Wohnanschrift gebracht.

Eningen (RT): Mit Pkw überschlagen und Widerstand geleistet

Ein allem Anschein nach unter Alkoholeinwirkung stehender Heranwachsender hat am frühen Samstagmorgen zunächst einen Verkehrsunfall verursacht und in der Folge Widerstand geleistet. Gegen 00.30 Uhr befuhr der 20-Jährige mit seinem VW die Harretstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte, als er mutmaßlich infolge seiner Alkoholisierung mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf eine erhebliche Alkoholisierung des 20-Jährigen, weshalb er durch eine Streifenwagenbesatzung zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus transportiert wurde. Dort leistete er gegen die Blutentnahme Widerstand und verletzte die beiden eingesetzten Polizeibeamten durch Tritte leicht. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen und Beschlagnahme seines Führerscheins wurde der 20-Jährige auf freien Fuß entlassen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Zwiefalten (RT): Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 312 bei Baach ereignet hat. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lenker eines Lkw die B 312 aus Richtung Zwiefalten kommend. An der Einmündung nach Baach nutzte er nicht den vorhandenen Abbiegestreifen, sondern bog unvermittelt und ohne auf den Gegenverkehr zu achten nach links ab. Eine dem Lkw entgegenkommende 22-jährige BMW-Lenkerin konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der ihr nachfolgende 62-jährige Fahrer eines Audi bremste ebenfalls stark ab, kollidierte jedoch noch mit dem Heck des BMW, wodurch sich die 22-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Der Lkw-Fahrer entfernte sich ohne anzuhalten mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle und konnte aufgrund von Zeugenhinweisen im Nahbereich angetroffen werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die B 312 kurzzeitig gesperrt.

Esslingen (ES): Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Beutauklinge eingebrochen. Über eine Terrassentüre verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zur Wohnung und hebelte dort eine Zimmertüre auf. Hierbei entwendete er wenige Zigarettenschachteln und verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Baltmannsweiler (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend ist es im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 19.25 Uhr in der Schwarzwaldstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der unbekannte Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohnerin aus und verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Anschluss wurden mehrere Schränke durchwühlt und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechniker, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Mit Pkw überschlagen

Im Stadtteil Bonlanden hat sich am frühen Samstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen haben. Eine 22-Jährige befuhr um 03.35 Uhr mit ihrem Dacia die Bonländer Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung übersah sie einen am Fahrbahnrand geparkten Opel und touchierte diesen. Aufgrund einer starken Lenkbewegung überschlug sich in der Folge ihr Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin sowie ihr 46-jähriger Beifahrer, welche beide nicht angegurtet waren, wurden hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein bei der 22-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Plochingen (ES): Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ist es am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 1192 bei Plochingen gekommen. Ein 88-Jähriger befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem VW die L 1192 von Reichenbach an der Fils kommend in Richtung Plochingen. Hierbei geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Daimler-Benz zusammen, der von einem 47-Jährigen gelenkt wurde. Der 47-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.000 Euro.

Wendlingen (ES): Nach Diebstahl von Bargeld festgenommen

Am frühen Samstagmorgen sind nach einem Aufbruch einer Geldkassette auf einem Hofgut zwischen Wendlingen und Oberboihingen drei Täter festgenommen worden. Gegen 03.00 Uhr konnte ein Zeuge zunächst beobachten, wie die drei Täter im Alter von 19 und 20 Jahren mit einem Brecheisen die in einem hölzernen Verkaufsstand verbaute Kasse aufhebelten und anschließend mit einem geringen Bargeldbetrag zu Fuß und mit einem Pkw flüchteten. Nachdem der Zeuge noch die Verfolgung nach den Tätern aufnahm, konnten diese im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligten, im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß entlassen. Der an der Kasse entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob die drei Heranwachsenden auch für weitere Aufbrüche aus der Vergangenheit in Frage kommen.

Wendlingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Freitagnachmittag am Kreisverkehr in der Kirchheimer Straße / Ulmer Straße ereignet hat. Gegen 17.00 Uhr befuhr die 55-jährige Lenkerin eines VW die Kirchheimer Straße und hielt verkehrsbedingt an, als sie in den Kreisverkehr zur Ulmer Straße einfahren wollte. Die nachfolgende 35-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr hierbei auf den VW auf. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme bei der Unfallverursacherin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über drei Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ammerbuch (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend ist es auf der K 6916 zwischen Reusten und Hailfingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21.00 Uhr befuhr der 25-jährige Lenker eines Audi die dortige Kreisstraße in Richtung Hailfingen, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und prallte im weiteren Verlauf seitlich gegen einen Baum, bevor sein Pkw schließlich einige Meter entfernt zum Stehen kam. Der durch die Kollision mit dem Baum in seinem Fahrzeug eingeklemmte Fahrer musste durch die Feuerwehr mittels schwerem Gerät befreit werden. Er wurde im Anschluss mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht auf eine Fahruntüchtigkeit bestand, wurde zudem die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. An dem Audi entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Meßstetten (ZAK): Kaminbrand

Am Samstagmorgen ist es in einem Wohngebäude in der Straße Im Krautgärtle zu einem Kaminbrand gekommen. Gegen 01.00 Uhr wurde der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst mitgeteilt, dass Funken aus dem Kamin eines Einfamilienhauses schlugen. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr ließ in Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger den Kamin kontrolliert ausbrennen. Nach derzeitigem Sachstand entstand durch den Brand kein Schaden.

