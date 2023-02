Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung in der Kreuzstraße ist in der Nacht zum Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wohl gegen ein Uhr drang der Täter gewaltsam über die Wohnungstür in die Räume ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß er dabei auf Bargeld, das er entwendete. Der angerichtete Sachschaden dürfte mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (mr)

Schömberg (ZAK): Unfall auf B27

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B27 zwischen Dotternhausen und Schömberg ereignet hat, sucht das Polizeirevier Balingen. Der unbekannte Lenker eines weißen Transporters war gegen 16.25 Uhr auf der rechten Fahrspur der in diesem Bereich zweispurig ausgebauten Bundesstraße von Dotternhausen herkommend in Richtung Schömberg unterwegs. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs wechselte der Transporterfahrer offenbar unvermittelt auf den linken Fahrstreifen, sodass die dort fahrende, 24 Jahre alte Lenkerin eines Hyundai eine Vollbremsung einleiten musste. Ein 52-Jähriger, der mit seinem Porsche hinter dem Hyundai fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf diesen auf. Zu einem Kontakt zwischen dem Hyundai und dem weißen Transporter, der in Richtung Schömberg weitergefahren war, war es nicht gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rn)

Albstadt (ZAK): Autofahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Truchtelfingen ist eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 13.45 Uhr bog ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Kia vom Geländer einer Tankstelle in die Konrad-Adenauer-Straße ein, worauf es zur Kollision mit dem von links kommenden VW einer 42-Jährigen kam. Die Frau erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf circa 6.500 Euro. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

