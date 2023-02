Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Frau betrogen

Reutlingen (ots)

Unfälle führen zu Verkehrsbehinderungen

Zwei Auffahrunfälle beim Scheibengipfeltunnel haben am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr geführt. Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr am Beginn des Tunnels in Richtung Pfullingen, als eine 23-Jährige zu spät realisierte, dass der Verkehr vor ihr zum Stillstand gekommen war. Sie krachte mit ihrem Renault ins Heck des BMW einer 21 Jahre alten Frau und schob diesen auf den Audi A4 einer 22-Jährigen. Die Lenkerinnen des Renault und des BMW zogen sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ihre beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Im Rückstau ereignete sich kurz darauf ein zweiter Unfall. Eine 33-Jährige fuhr mit einem Peugeot auf den Volvo mit Anhänger eines 40 Jahre alten Mannes auf. Die Unfallverursacherin musste ebenfalls mit leichten Verletzungen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dieser Kollision waren der Wagen der Unfallverursacherin und der Anhänger nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beider Unfälle wird auf 28.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste der Scheibengipfeltunnel bis kurz vor 20 Uhr in Richtung Pfullingen gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Münsingen (RT): Unfall mit Schwerverletztem

Schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten. Ein 24-Jähriger war kurz nach 12.30 Uhr mit einem VW Lupo auf der Hauptstraße von Auingen herkommend unterwegs. Im Anschluss wollte er nach links auf die L 230 in Richtung Böttingen abbiegen. Hierbei nahm er dem 74 Jahre alten Mann die Vorfahrt, der mit seinem dreirädrigen Fahrzeug der Marke CAN-AM Bombardier die Landstraße in Richtung Münsingen befuhr. Der 74-Jährige wurde durch die Kollision von seinem Gefährt abgeworfen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 10.000 Euro belaufen. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Personen sind bei einer Vorfahrtsverletzung am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 23-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit einem Mazda von der Straße Im Holder auf die Zollbergstraße abgebogen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der von der Stadtmitte herkommenden und in Richtung Nellingen fahrenden Mercedes-Benz C-Klasse eines 32-Jährigen. Der Mercedes-Lenker und sein 41 Jahre alter Beifahrer verletzten sich bei der Kollision und wurden im Anschluss vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 20.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagabend, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, in eine Wohnung in der Mettinger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Balkontüre Zugang zur Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Das Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rl)

Kirchheim (ES): Frau um fünfstelligen Geldbetrag gebracht (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Eine Frau aus Kirchheim ist am Donnerstag Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Am Mittag wurde sie durch einen sogenannten Schockanruf einer selbsternannten Polizeibeamtin in Angst und Schrecken versetzt, in dem ihr vorgegaukelt wurde, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um die Tochter vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, forderte in der Folge ein vermeintlicher Richter telefonisch eine fünfstellige Kaution. Die Kirchheimerin schenkte den Kriminellen Glauben und begab sich wie gefordert zur Übergabe des Geldes gegen 14 Uhr auf den Parkplatz Roßmarkt. Dort übergab sie im Bereich eines Friseurgeschäfts aus ihrem weißen Pkw heraus das Geld in einer blauen Plastiktüte mit dem Aufdruck "Decathlon" an einen Komplizen der Anrufer. Später flog der Betrug auf.

Der Geldabholer ist circa 170 cm groß und von stabiler Statur. Er hat ein sehr rundes Gesicht, eine Glatze mit Haarkranz, dunkle Augen und trug eine Brille sowie einen Hut. Bekleidet war er weiterhin mit einer schwarzen Jacke mit auffallend gelben Verschlussschlaufen, einer blauschwarzen Hose sowie grauen Turnschuhen. In der linken Brusttasche der Jacke steckten beigefarbene Handschuhe.

Zeugen, die sich gegen 14 Uhr am Parkplatz Roßmarkt aufgehalten und die Übergabe beobachtet haben bzw. Angaben zum gesuchten Geldabholer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang außerdem: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! (mr)

Balingen (ZAK): In zwei Firmen eingebrochen

In zwei sich nebeneinander befindliche Firmen in der Isinger Straße in Balingen ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. In der Zeit von 18 Uhr bis kurz vor sechs Uhr gelangte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere eines Geschäftsgebäudes. Dort schlugen sie zwei Glastüren ein, um in die Büroräume zu gelangen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten vermutlich der oder dieselben Täter zwischen 17.30 Uhr und 6.30 Uhr in die Büroräumlichkeiten einer weiteren Firma. Im Inneren wurden im Anschluss weitere Türen gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste die Täterschaft ebenfalls ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der Gesamtschaden in beiden Firmen dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Balingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell