Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfälle, Schläfriger Fahrzeugführer

Reutlingen (ots)

In Firma eingebrochen

Diebesgut in noch unbekannter Höhe wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Firma in der Bayernstraße in Reutlingen-Rommelsbach entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Gebäude und durchwühlten mehrere Büroräume. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Reutlingen/Pfullingen (RT): Mutmaßliches Fahrzeugrennen (Zeugenaufruf)

Drei Fahrzeuglenker sind am Samstagabend einer Kontrolle unterzogen worden. Ein Zeuge teilte kurz nach 19.30 Uhr über Notruf mit, dass sich die Lenker zweier Seat Leon Cupra sowie eines VW Golf auf der Straße "Am Echazufer" in Fahrtrichtung Pfullingen einen Wettkampf liefern würden. Die Fahrzeuglenker bremsten ihre Fahrzeuge laut dem Zeugen auf der Höhe eines Geschwindigkeitsmessanhängers zunächst ab. Im Anschluss beschleunigten sie ihre Fahrzeuge erheblich, wobei andere Verkehrsteilnehmer von ihnen mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurden. Die beteiligten Fahrzeuge konnten von den eingesetzten Streifenbesatzungen des Polizeireviers Pfullingen letztlich auf dem Areal einer Tankstelle festgestellt und kontrolliert werden. Gegen einen 22 Jahre alten Fahrer sowie zwei 20-jährige Fahrzeuglenker wurden Strafverfahren wegen dem Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Aufgrund von unzulässigen technischen Veränderungen wurden zwei der drei beteiligten Pkw sichergestellt und zu Untersuchungszwecken einem Sachverständigen vorgeführt. Das Polizeirevier Pfullingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 07121/9918-0 zu melden.

Dettingen/Erms (RT): Gegen Felswand geprallt und auf Dach gekippt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Pkw-Lenker am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen an der Erms und Hülben. Der 47-jährige Fahrer eines VW Polos war gegen 11.15 Uhr in Fahrtrichtung Dettingen unterwegs und musste einem auf der Straße liegenden Stein ausweichen. Hierbei kam er dann gegen die rechts befindliche Felswand. Der Pkw kippte aufgrund der Kollision und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr Hülben sicherte den Pkw gegen Abrutschen ab, bis er durch ein Unternehmen geborgen und abgeschleppt werden konnte. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Aufgrund der Bergung musste die sog. Promillesteige für circa eine Stunde gesperrt werden.

Kirchheim/T. (ES): Beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagfrüh ist eine Person leicht verletzt worden. Kurz nach 01.00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Taxi-Lenker mit seinem VW Touran die B465 von Kirchheim/T. kommend in Richtung Owen. An der Kreuzung zur Teckstraße bog der VW-Lenker nach links in Richtung Guckenrain ab. Hierbei übersah der 36-Jährige den entgegenkommenden 56-jährigen Lenker mit seinem Pkw Renault. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wobei sich der 36-jährige VW-Lenker leichte Verletzungen zuzog. Eine rettungsdienstliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. An dem Taxi VW Touran entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro und an dem Pkw Renault in Höhe von 3.000 Euro. In beiden Fällen handelt es sich um wirtschaftlichen Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Die Lichtsignalanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb.

Wendlingen (ES): Einbruch in Wohnung

Ein bislang unbekannter Täter hat sich Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Weberstraße verschafft. Hierzu schlug er im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag das Glas einer Terrassentüre ein. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke durchwühlt und ein Kleinbetrag Bargeld erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Denkendorf (ES): Alkoholisiert gegen Fahrzeuge geprallt (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend hat um 18.40 Uhr ein 51-jähriger Fahrer mit seinem grauen Ford Fusion die Friedrichstraße in Schlangenlinien befahren. Hierbei überfuhr er auch mehrmals die Bordsteinkante. Beim Abbiegen in die Schäfersteige kam der Ford in der dortigen Rechtskurve nach links und prallte gegen einen dort wartenden Pkw VW-Golf einer 31-Jährigen. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro und am VW Golf in Höhe von 1.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte alkoholische Beeinflussung bei dem 51-jährigen Fordlenker festgestellt werden. Der Führerschein wurde einbehalten. Des Weiteren konnten an seinem Fahrzeug noch weitere frische Beschädigungen festgestellt werden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Herkunft der Schäden machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. Die zurückgelegte Fahrtstrecke ist nicht bekannt.

Hechingen/Bodelshausen/B 27 (ZAK/TÜ): Audi-Fahrer mehrmals eingeschlafen (Zeugenaufruf)

Am Samstagmorgen ist ein Audi-Fahrer auf der B 27 ab Hechingen in Fahrtrichtung Tübingen mehrfach eingeschlafen. Bei der ersten Mitteilung an die Polizei um 08.06 Uhr stand der weiße Audi A4 Avant kurz vor der Anschlussstelle Hechingen-Nord an der Mittelschutzplanke der B 27. Der 25-jährige Fahrer wurde von Zeugen schlafend im Fahrzeug angetroffen, wonach er zu sich kam und seine Fahrt noch während des Notrufs abrupt über beide Fahrstreifen fortsetzte. Zu einem Verkehrsunfall mit dem nachfolgenden Verkehr kam es nicht. Unmittelbar danach wurde dasselbe Fahrzeug erneut, nun kurz vor der Anschlussstelle Bodelshausen, auf dem rechten Standstreifen an der Schutzplanke festgestellt. Der Audi-Lenker schlief wieder auf dem Fahrersitz und fuhr bei der Kontaktaufnahme durch Verkehrsteilnehmer ein weiteres Mal unvermittelt los. Auch bei diesem Fahrmanöver musste der nachfolgende Verkehr verlangsamen um eine Kollision zu vermeiden. Auf seiner weiteren Fahrtstrecke in Bodelshausen entlang der Tübinger- bzw. Bahnhofstraße fuhr der 25-Jährige in Schlangenlinien und geriet teilweise auf die Gegenfahrspur. Abschließend konnte er von einer der alarmierten Streifenbesatzungen vor seiner Wohnanschrift, erneut im Fahrzeug schlafend, angetroffen und ein erneuter Fluchtversuch unterbunden werden. Beim Audi-Fahrer, der keinen Führerschein mit sich führte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen, welchen der Audi aufgefallen ist oder möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hechingen unter Tel. 07471/9880-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell