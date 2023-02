POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vo 13.02.2023/11.22 Uhr, Versuchter Einbruch in Tankstelle

Reutlingen (ots) - In Firma eingebrochen Diebesgut in noch unbekannter Höhe wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Firma in der Bayernstraße in Reutlingen-Rommelsbach entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Gebäude und durchwühlten mehrere ...

mehr